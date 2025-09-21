Informations sur le prix de FARTWORM (FARTWORM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004413 $ 0.00004413 $ 0.00004413 Bas 24 h $ 0.000188 $ 0.000188 $ 0.000188 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004413$ 0.00004413 $ 0.00004413 Haut 24 h $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Sommet historique $ 0.000188$ 0.000188 $ 0.000188 Prix le plus bas $ 0.00004413$ 0.00004413 $ 0.00004413 Variation du prix (1 h) -4.37% Changement de prix (1J) -51.81% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de FARTWORM (FARTWORM) est de $0.00006321. Au cours des dernières 24 heures, FARTWORM a évolué entre un minimum de $ 0.00004413 et un maximum de $ 0.000188, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FARTWORM est $ 0.000188, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004413.

En termes de performance à court terme, FARTWORM a évolué de -4.37% au cours de la dernière heure, -51.81% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FARTWORM (FARTWORM)

Capitalisation boursière $ 62.87K$ 62.87K $ 62.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 62.87K$ 62.87K $ 62.87K Offre en circulation 994.66M 994.66M 994.66M Offre totale 994,657,012.73251 994,657,012.73251 994,657,012.73251

La capitalisation boursière actuelle de FARTWORM est de $ 62.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FARTWORM est de 994.66M, avec une offre totale de 994657012.73251. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 62.87K.