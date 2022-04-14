Tokenomics de Fathom Dollar (FXD)

Tokenomics de Fathom Dollar (FXD)

Découvrez les informations clés sur Fathom Dollar (FXD), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Informations sur Fathom Dollar (FXD)

FXD is an XDC Network-based stablecoin, representing a stable-price cryptocurrency issued and developed by Fathom DAO, a decentralized autonomous organization. The value of FXD is softly pegged to the U.S. dollar and is supported by an over-collateralized XDC Token, which is securely held in smart-contract vaults during the creation of new FXD tokens.

One of the primary objectives of FXD is to address the existing gap in trade finance by offering direct access to alternative investors for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs). Through platforms like portal.tradefinex.org and fathom.fi, Leveraging the fast, scalable, and secure infrastructure of the XDC Network, FXD provides Stable options to MSMEs with a more accessible and cost-effective means to access the necessary capital for business growth. This initiative contributes to economic expansion and job creation, empowering MSMEs to thrive in the global marketplace.

Site officiel :
https://fathom.fi/
Livre blanc :
https://gist.github.com/BaldyAsh/3676a18b003758057f634c9af2cfe49a

Tokenomics et analyse de prix de Fathom Dollar (FXD)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Fathom Dollar (FXD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
$ 0.00
$ 0.00
Offre totale :
$ 2.27M
$ 2.27M
Offre en circulation :
$ 0.00
$ 0.00
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 2.15M
$ 2.15M
Sommet historique :
$ 1.7
$ 1.7
Bas historique :
$ 0.531849
$ 0.531849
Prix actuel :
$ 0.947146
$ 0.947146

Tokenomics de Fathom Dollar (FXD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Fathom Dollar (FXD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens FXD qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens FXD pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FXD, explorez le prix en direct du token FXD !

Prévision du prix de FXD

Vous voulez savoir dans quelle direction FXD pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FXD combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.