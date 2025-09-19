Informations sur le prix de FEAR (FEAR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00874967 $ 0.00874967 $ 0.00874967 Bas 24 h $ 0.00949906 $ 0.00949906 $ 0.00949906 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00874967$ 0.00874967 $ 0.00874967 Haut 24 h $ 0.00949906$ 0.00949906 $ 0.00949906 Sommet historique $ 3.88$ 3.88 $ 3.88 Prix le plus bas $ 0.00842753$ 0.00842753 $ 0.00842753 Variation du prix (1 h) +0.92% Changement de prix (1J) +0.23% Variation du prix (7 j) -29.02% Variation du prix (7 j) -29.02%

Le prix en temps réel de FEAR (FEAR) est de $0.00883659. Au cours des dernières 24 heures, FEAR a évolué entre un minimum de $ 0.00874967 et un maximum de $ 0.00949906, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FEAR est $ 3.88, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00842753.

En termes de performance à court terme, FEAR a évolué de +0.92% au cours de la dernière heure, +0.23% sur 24 heures et de -29.02% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FEAR (FEAR)

Capitalisation boursière $ 231.55K$ 231.55K $ 231.55K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 368.13K$ 368.13K $ 368.13K Offre en circulation 26.25M 26.25M 26.25M Offre totale 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

La capitalisation boursière actuelle de FEAR est de $ 231.55K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FEAR est de 26.25M, avec une offre totale de 41739201.62033058. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 368.13K.