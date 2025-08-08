Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de GAZA en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de GAZA.

Le prix de FEED GAZA (GAZA) est actuellement de 0 USD avec une capitalisation boursière de $ 871.87K USD. Le prix de GAZA en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de FEED GAZA (GAZA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de FEED GAZA en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FEED GAZA en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FEED GAZA en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FEED GAZA en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +1.58% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de FEED GAZA (GAZA)

Découvrez la dernière analyse de prix de FEED GAZA : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00181805$ 0.00181805 $ 0.00181805 Sommet historique $ 0.00292393$ 0.00292393 $ 0.00292393 Variation du prix (1 h) +0.57% Changement de prix (1J) +1.58% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour FEED GAZA (GAZA)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :