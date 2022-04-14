Tokenomics de Fentanyl Dragon (FENTANYL)
Informations sur Fentanyl Dragon (FENTANYL)
Fentanyl Dragon $FENTANYL a token created on Solana chain to change the crypto world.
The Fentanyl Dragon has taken over America. He owns your debt, vaccines, and is sending drugs into your streets… now he comes to take on Sol with $FENTANYL
To ensure maximum safety, the $FENTANYL contract has been renounced and the initial liquidity has been burned.
In conclusion, Fentanyl Dragon is a community-based meme coin project that combines humor, engagement, and social responsibility. With its focus on community-driven initiatives and support for charitable causes, Fentanyl Dragon aims to create a fun and positive environment for its members while acknowledging the speculative nature of meme coins.
Tokenomics et analyse de prix de Fentanyl Dragon (FENTANYL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Fentanyl Dragon (FENTANYL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Fentanyl Dragon (FENTANYL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Fentanyl Dragon (FENTANYL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FENTANYL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FENTANYL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FENTANYL, explorez le prix en direct du token FENTANYL !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.