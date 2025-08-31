Informations sur le prix de Ferretcoin (FEC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00003704 Haut 24 h $ 0.00006668 Sommet historique $ 0.00006668 Prix le plus bas $ 0.00003704 Variation du prix (1 h) +0.53% Changement de prix (1J) -13.58% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Ferretcoin (FEC) est de $0.00004386. Au cours des dernières 24 heures, FEC a évolué entre un minimum de $ 0.00003704 et un maximum de $ 0.00006668, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FEC est $ 0.00006668, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00003704.

En termes de performance à court terme, FEC a évolué de +0.53% au cours de la dernière heure, -13.58% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ferretcoin (FEC)

Capitalisation boursière $ 43.93K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 43.93K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ferretcoin est de $ 43.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FEC est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 43.93K.