Découvrez les informations clés sur Fiamma BTC (FIABTC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Fiamma BTC (FIABTC)

Fiamma is building the universal Bitcoin + stablecoin superapp and infra—powered by the most trustless tech stack including BitVM2. One-click access to earn, borrow, and pay with BTC and stablecoins—for everyone.

Investors: oversubscribed $4.3M seed round led by Lightspeed Faction and L2IV, with strategic investment from Babylon, BoB, CoreDao.

Testnet Data: Our BitVM Bridge testnet has integrated with Arbitrum, Monad, BNB Chain, ZKSync, Monad, Solana, and more. Currently we have 239k users, 5.5M transactions.

Team: Founding members of the BitVM Alliance, ex-Binance Labs, ex-Citigroup, 7+ years of ZK experience.

Site officiel : https://fiammalabs.io