Quel est le prix actuel de Fight to MAGA (FIGHT) ?

Le prix en temps réel est de $0.00027497, ce qui reflète une variation de prix sur les dernières 24 heures de 8.03%. Ce chiffre est recalculé toutes les quelques secondes pour tenir compte des transactions en temps réel sur les marchés mondiaux.

Combien de tokens de FIGHT sont en circulation ?

L'offre en circulation de FIGHT est de 984908562.7901447, ce qui représente la quantité actuellement détenue par le public. L'offre en circulation influence la découverte des prix et la capitalisation boursière, particulièrement pour les actifs émergents.

Combien d'investisseurs détiennent actuellement Fight to MAGA ?

On estime à -- le nombre d'investisseurs uniques détenteurs de FIGHT sur les réseaux pris en charge. Un nombre croissant d'investisseurs indique généralement une adoption croissante et un intérêt à long terme pour cet actif.

Quelle est la capitalisation boursière de Fight to MAGA aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $270818, plaçant ainsi Fight to MAGA au rang n°5612 dans le monde. La capitalisation boursière aide les investisseurs à comprendre la taille relative et la maturité de l'actif par rapport aux autres.

A quel rythme FIGHT est-il actuellement échangé ?

Durant les dernières 24 heures, le token a enregistré un volume d'échanges de $--. Des volumes plus élevés correspondent souvent à une liquidité plus forte et à une participation accrue des traders.

Qu'est-ce qui motive la récente variation de Fight to MAGA ?

La récente variation de prix de 8.03% sur les dernières 24 heures est influencée par le sentiment du marché, le comportement des investisseurs, la performance globale de la catégorie dans Meme,Ethereum Ecosystem,PolitiFi ainsi que par les mises à jour de l'écosystème --. Des actualités marquantes ou une hausse de l'intérêt pour le trading peuvent également y contribuer.