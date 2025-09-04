Informations sur le prix de Finger Monkey (FM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00006689 Haut 24 h $ 0.00008467 Sommet historique $ 0.00010498 Prix le plus bas $ 0.00006689 Variation du prix (1 h) +0.22% Changement de prix (1J) +20.22% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Finger Monkey (FM) est de $0.00008331. Au cours des dernières 24 heures, FM a évolué entre un minimum de $ 0.00006689 et un maximum de $ 0.00008467, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FM est $ 0.00010498, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00006689.

En termes de performance à court terme, FM a évolué de +0.22% au cours de la dernière heure, +20.22% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Finger Monkey (FM)

Capitalisation boursière $ 79.89K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 82.31K Offre en circulation 960.00M Offre totale 988,994,365.0

La capitalisation boursière actuelle de Finger Monkey est de $ 79.89K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FM est de 960.00M, avec une offre totale de 988994365.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 82.31K.