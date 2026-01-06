Prix de FINNPUTER aujourd'hui

Le prix de FINNPUTER (FINNPUTER) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 4.44 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FINNPUTER en USD est de $ 0 par FINNPUTER.

FINNPUTER se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 26,794 et une offre en circulation de 999.95M FINNPUTER. Au cours des dernières 24 heures, FINNPUTER a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, FINNPUTER a varié de +0.19% au cours de la dernière heure et de +72.34% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour FINNPUTER (FINNPUTER)

Capitalisation boursière $ 26.79K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.79K Offre en circulation 999.95M Offre totale 999,953,057.7870486

