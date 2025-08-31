En savoir plus sur FIN

Logo de Finwizz by Virtuals

Prix de Finwizz by Virtuals (FIN)

Non listé

Prix en temps réel : 1 FIN à USD

--
----
+0.60%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Finwizz by Virtuals (FIN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 10:37:32 (UTC+8)

Informations sur le prix de Finwizz by Virtuals (FIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.62%

--

--

Le prix en temps réel de Finwizz by Virtuals (FIN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FIN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FIN est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FIN a évolué de +0.29% au cours de la dernière heure, +0.62% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Finwizz by Virtuals (FIN)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 85.01K
$ 85.01K$ 85.01K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Finwizz by Virtuals est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FIN est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 85.01K.

Historique du prix de Finwizz by Virtuals (FIN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Finwizz by Virtuals en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Finwizz by Virtuals en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Finwizz by Virtuals en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Finwizz by Virtuals en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+0.62%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Finwizz by Virtuals (FIN)

Finwizz is the financial wizard for the next generation. An EdTech platform where anyone can learn crypto & finance, create & monetize courses, and share alpha. We break down barriers to onboard new-joiners!

Ressource de Finwizz by Virtuals (FIN)

Site officiel

Prévision de prix de Finwizz by Virtuals (USD)

Combien vaudra Finwizz by Virtuals (FIN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Finwizz by Virtuals (FIN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Finwizz by Virtuals.

Consultez la prévision de prix de Finwizz by Virtuals maintenant !

FIN en devises locales

Tokenomics de Finwizz by Virtuals (FIN)

Comprendre la tokenomics de Finwizz by Virtuals (FIN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FIN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Finwizz by Virtuals (FIN)

Combien vaut Finwizz by Virtuals (FIN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de FIN en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de FIN à USD ?
Le prix actuel de FIN en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Finwizz by Virtuals ?
La capitalisation boursière de FIN est de $ 0.00 USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de FIN ?
L'offre en circulation de FIN est de 0.00 USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FIN ?
FIN a atteint un prix ATH de 0 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FIN ?
FIN a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de FIN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FIN est de -- USD.
Est-ce que FIN va augmenter cette année ?
FIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FIN pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-31 10:37:32 (UTC+8)

