Informations sur le prix de FixMe AI (FIX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00466933 $ 0.00466933 $ 0.00466933 Bas 24 h $ 0.00485076 $ 0.00485076 $ 0.00485076 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00466933$ 0.00466933 $ 0.00466933 Haut 24 h $ 0.00485076$ 0.00485076 $ 0.00485076 Sommet historique $ 0.00612491$ 0.00612491 $ 0.00612491 Prix le plus bas $ 0.00466933$ 0.00466933 $ 0.00466933 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) -3.04% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de FixMe AI (FIX) est de $0.00469233. Au cours des dernières 24 heures, FIX a évolué entre un minimum de $ 0.00466933 et un maximum de $ 0.00485076, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FIX est $ 0.00612491, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00466933.

En termes de performance à court terme, FIX a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -3.04% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FixMe AI (FIX)

Capitalisation boursière $ 88.16K$ 88.16K $ 88.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 234.48K$ 234.48K $ 234.48K Offre en circulation 18.80M 18.80M 18.80M Offre totale 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FixMe AI est de $ 88.16K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FIX est de 18.80M, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 234.48K.