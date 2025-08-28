Qu'est-ce que Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts. Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly. Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

Tokenomics de Flagship by Virtuals (FYI)

Comprendre la tokenomics de Flagship by Virtuals (FYI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FYI !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Flagship by Virtuals (FYI) Combien vaut Flagship by Virtuals (FYI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FYI en USD est de 0.01784309 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FYI à USD ? $ 0.01784309 . Consultez le Le prix actuel de FYI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Flagship by Virtuals ? La capitalisation boursière de FYI est de $ 1.79M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FYI ? L'offre en circulation de FYI est de 100.27M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FYI ? FYI a atteint un prix ATH de 0.02405088 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FYI ? FYI a vu un prix ATL de 0.01333386 USD . Quel est le volume de trading de FYI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FYI est de -- USD . Est-ce que FYI va augmenter cette année ? FYI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FYI pour une analyse plus approfondie.

