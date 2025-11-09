Prix de Flayer aujourd'hui

Le prix de Flayer (FLAY) en direct est actuellement de $ 0.01675907, avec une variation de 2.93 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FLAY en USD est de $ 0.01675907 par FLAY.

Flayer se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 10,065,927 et une offre en circulation de 600.00M FLAY. Au cours des dernières 24 heures, FLAY a été échangé entre $ 0.01653886 (plus bas) et $ 0.01769188 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.257272, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.01259989.

En termes de performance à court terme, FLAY a varié de -0.40% au cours de la dernière heure et de -31.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Flayer (FLAY)

Capitalisation boursière $ 10.07M$ 10.07M $ 10.07M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 16.78M$ 16.78M $ 16.78M Offre en circulation 600.00M 600.00M 600.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Flayer est de $ 10.07M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLAY est de 600.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.78M.