Qu'est-ce que FLIP (FLIP)

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure. What you can do on FLIPgo: - Stream or watch live content - Earn, tip, spend, and trade tokens - View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation - Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live - Create public vaults and showcase your strategy on-stream - Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards - Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM - Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

Ressource de FLIP (FLIP) Site officiel

Tokenomics de FLIP (FLIP)

Comprendre la tokenomics de FLIP (FLIP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FLIP !