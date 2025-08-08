Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FLO en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FLO.

Le prix de Flo (FLO) est actuellement de 0.068173 USD avec une capitalisation boursière de $ 615.13K USD. Le prix de FLO en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Flo (FLO) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Flo en USD était de $ -0.00106352903888759.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Flo en USD était de $ 0.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Flo en USD était de $ 0.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Flo en USD était de $ 0.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.00106352903888759 -1.53% 30 jours $ 0 -- 60 jours $ 0 -- 90 jours $ 0 --

Analyse de prix de Flo (FLO)

Découvrez la dernière analyse de prix de Flo : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.0681$ 0.0681 $ 0.0681 Haut 24 h $ 0.072413$ 0.072413 $ 0.072413 Sommet historique $ 0.098827$ 0.098827 $ 0.098827 Variation du prix (1 h) -1.56% Changement de prix (1J) -1.53% Variation du prix (7 j) --

Informations de marché pour Flo (FLO)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :