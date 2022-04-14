Tokenomics de FLOKI CEO (FLOKICEO)
Informations sur FLOKI CEO (FLOKICEO)
Floki Ceo, the Meme token in the BSC ecosystem, $FlokiCeo is comunity-driven cannot controll by anyone. A dog named Floki becomes the CEO of Twitter is our story. It starts from an Elonmusk Twitter post. Floki Ceo - A decentralized cryptocurrency, with instant rewards for holders. 7% of each transaction will be shared among the holders
With the support of the community and the push by Elonmusk, certainly that the Floki Ceo meme will be famous around the world has the same chance of succeeding as Shib,Floki and more.
The $FlokiCeo community is the strongest you can find, supporting each other and pushing each other towards success.
Tokenomics et analyse de prix de FLOKI CEO (FLOKICEO)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de FLOKI CEO (FLOKICEO), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de FLOKI CEO (FLOKICEO) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de FLOKI CEO (FLOKICEO) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FLOKICEO qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FLOKICEO pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FLOKICEO, explorez le prix en direct du token FLOKICEO !
Prévision du prix de FLOKICEO
Vous voulez savoir dans quelle direction FLOKICEO pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de FLOKICEO combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.