What is $FLRBRG? Beeple posted a coded piece of art. Within that art FLRBRG was written 3 times. A couple of smart burgers looked through contracts on the blockchain and found a mysterious launch that had been waiting with Burnt LP, Zero Taxes and Renounced contract. The contract was adopted and a blooming community of floor burger enjoyoors gathered.
$FLRBRG is a community-owned token.Unlike traditional cryptocurrencies, where control is often centralized, $flrbrg is managed collectively by a network of participants who hold the token.
This model encourages active participation and reduces the influence of a single entity.It's is a digital asset built on the principles of decentralized governance and ownership.
In a bustling city, digital artist Mike Winkelmann, known as @beeple, ignited a global fascination with his daily digital art. His intricate creations shared online, captivated hearts and minds, leading to a prestigious gallery exhibition that blurred the lines between virtual and reality.
As visitors marveled at his work, @beeple's legacy spread far beyond pixels and screens.
Beyond art, his insightful predictions in the crypto space also drew attention, showcasing his multidimensional impact on both the art and tech worlds.
Tokenomics et analyse de prix de Floor Cheese Burger (FLRBRG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Floor Cheese Burger (FLRBRG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Floor Cheese Burger (FLRBRG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Floor Cheese Burger (FLRBRG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FLRBRG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FLRBRG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FLRBRG, explorez le prix en direct du token FLRBRG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.