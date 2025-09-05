Informations sur le prix de FlowerAI (FLOWER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0
Haut 24 h $ 0
Sommet historique $ 0.03741161
Prix le plus bas $ 0
Variation du prix (1 h) +0.12%
Changement de prix (1J) -0.04%
Variation du prix (7 j) -8.61%

Le prix en temps réel de FlowerAI (FLOWER) est de --. Au cours des dernières 24 heures, FLOWER a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FLOWER est $ 0.03741161, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, FLOWER a évolué de +0.12% au cours de la dernière heure, -0.04% sur 24 heures et de -8.61% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FlowerAI (FLOWER)

Capitalisation boursière $ 145.22K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 145.22K
Offre en circulation 999.88M
Offre totale 999,877,178.915825

La capitalisation boursière actuelle de FlowerAI est de $ 145.22K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FLOWER est de 999.88M, avec une offre totale de 999877178.915825. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 145.22K.