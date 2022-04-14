Tokenomics de Forg (FORG)
Informations sur Forg (FORG)
Forg ($FORG) is a meme token inspired by internet culture and created by Matt Furie, the artist behind Pepe. Its purpose is to promote meme creation, digital art, and community engagement within Web3. The token has a fixed supply of 420.69 billion, with ownership renounced and no transaction taxes, supporting decentralization. Forg aims to establish itself as a cultural icon and a symbol of rebellion in the crypto space, encouraging early participation and community-driven growth.
Tokenomics et analyse de prix de Forg (FORG)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Forg (FORG), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Forg (FORG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Forg (FORG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FORG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FORG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FORG, explorez le prix en direct du token FORG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.