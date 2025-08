Qu'est-ce que Forge3 (FORGE)

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected. Users can: Post project ideas or freelance gigs Connect with top Web3 talent Collaborate in a trustless environment Manage payments securely via our smart contract escrow The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by: Offering discounted platform fees when used for payments Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume Creating utility that grows as the network of deals expands Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Forge3 (FORGE) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Forge3 (FORGE)

Comprendre la tokenomics de Forge3 (FORGE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FORGE !