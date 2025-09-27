Informations sur le prix de Fork Chain (FORK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001922 $ 0.00001922 $ 0.00001922 Bas 24 h $ 0.00002343 $ 0.00002343 $ 0.00002343 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001922$ 0.00001922 $ 0.00001922 Haut 24 h $ 0.00002343$ 0.00002343 $ 0.00002343 Sommet historique $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Prix le plus bas $ 0.00001922$ 0.00001922 $ 0.00001922 Variation du prix (1 h) -0.59% Changement de prix (1J) +11.00% Variation du prix (7 j) -39.62% Variation du prix (7 j) -39.62%

Le prix en temps réel de Fork Chain (FORK) est de $0.00002329. Au cours des dernières 24 heures, FORK a évolué entre un minimum de $ 0.00001922 et un maximum de $ 0.00002343, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FORK est $ 0.00497353, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001922.

En termes de performance à court terme, FORK a évolué de -0.59% au cours de la dernière heure, +11.00% sur 24 heures et de -39.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fork Chain (FORK)

Capitalisation boursière $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 23.28K$ 23.28K $ 23.28K Offre en circulation 999.73M 999.73M 999.73M Offre totale 999,727,471.944969 999,727,471.944969 999,727,471.944969

La capitalisation boursière actuelle de Fork Chain est de $ 23.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FORK est de 999.73M, avec une offre totale de 999727471.944969. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.28K.