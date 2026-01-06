Qu’est-ce que Forward ?

Forward est le WordPress de Web3.0, offrant une solution glisser-déposer sans code qui permet aux utilisateurs de déployer leurs dApps sur n’importe quelle chaîne basée sur EVM de leur choix. Actuellement, Rust, Go, Haskell et Python sont en cours d’intégration. Plus de 800 chaînes ont déjà été intégrées à la Forward Factory.

En quoi Forward se distingue-t-il ?

La conception intuitive de Forward permet à tout utilisateur, quel que soit son niveau de connaissance technique, de s’inscrire, de sélectionner une dApp depuis le marché de Forward, de la personnaliser et de la déployer en quelques clics seulement. Les développeurs peuvent créer, personnaliser et publier leurs modèles afin de les monétiser sur le marché.

À quoi peut-on utiliser Forward ?

Forward peut servir à créer, personnaliser et déployer des dApps grâce à son interface sans code. Il permet également aux développeurs de monétiser leurs modèles de dApps sur un marché ouvert.

Quel est le prix de négociation en direct de Forward aujourd'hui ?

Le prix de négociation actuel de Forward s'élève à $0.00007361, mis à jour en temps réel. Ce prix reflète des données agrégées provenant de plusieurs marchés, garantissant ainsi une représentation précise de l'offre et de la demande mondiales.

Quelle est l'activité de négociation pour FORWARD ?

FORWARD a enregistré un volume d'échanges sur 24 heures de $--. Cette mesure est essentielle pour évaluer les conditions de liquidité : un volume plus élevé indique généralement des marchés plus actifs et une exécution des ordres plus fluide.

Quelle est la performance du prix de Forward aujourd'hui ?

Dans les dernières 24 heures, Forward a connu une variation de prix de 1.72%. Une tendance positive suggère un intérêt d'achat plus fort, tandis qu'une tendance négative pourrait refléter une pression de vente à court terme ou un ralentissement plus large du marché.

Quelle est la fourchette de prix dans laquelle Forward a échangé aujourd'hui ?

Au cours de la journée écoulée, Forward a fluctué entre $0.00007224 et $0.00007399, offrant ainsi aux traders un aperçu de la volatilité intrajournalière ainsi que des niveaux potentiels de support et de résistance.