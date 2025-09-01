Qu'est-ce que Foundry (FDRY)

GetFoundry is a specialized AI agent foundry that builds domain-expert agents capable of performing actual business tasks, starting with professional video marketing. Unlike generic AI tools that try to do everything poorly, GetFoundry creates agents that excel at specific functions - beginning with GetVideos.app, which solved character consistency in AI video generation using Veo 3 technology. The project aims to replace expensive human specialists with AI agents that can generate professional-grade marketing videos in hours rather than weeks, at a fraction of traditional agency costs. The foundry approach means each new agent will serve different business functions while maintaining the high specialization standard proven by the video marketing agent.

Ressource de Foundry (FDRY) Livre blanc Site officiel

FDRY en devises locales

Tokenomics de Foundry (FDRY)

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Foundry (FDRY) Combien vaut Foundry (FDRY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FDRY en USD est de 0.00045409 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FDRY à USD ? $ 0.00045409 . Consultez le Le prix actuel de FDRY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Foundry ? La capitalisation boursière de FDRY est de $ 505.03K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FDRY ? L'offre en circulation de FDRY est de 999.99M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FDRY ? FDRY a atteint un prix ATH de 0.00067204 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FDRY ? FDRY a vu un prix ATL de 0.00041745 USD . Quel est le volume de trading de FDRY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FDRY est de -- USD . Est-ce que FDRY va augmenter cette année ? FDRY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FDRY pour une analyse plus approfondie.

