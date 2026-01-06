Quel est le prix actuel de Frenly ?

Le prix en direct de Frenly (FRENLY) est de $0.00480022 USD. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne Frenly sur le marché ?

Frenly occupe actuellement le rang n°4776 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de $480123. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de FRENLY ?

L'offre en circulation de FRENLY est de 100000000.0 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour Frenly ?

Durant les dernières 24 heures, Frenly a échangé dans une fourchette comprise entre $0.00471805 (plus bas sur 24 heures) et $0.00499189 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point Frenly est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

Frenly a atteint un plus haut historique de $0.02528089, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de $0.00330361. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de FRENLY est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à $--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour Frenly ?

La variation actuelle du prix de -3.83% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Base Ecosystem,Account Abstraction. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.