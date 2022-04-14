Tokenomics de Froggy (FROG)
The $Frog token (symbol: Frog, also referred to as Froggy) is a community driven meme token on the Sei Network, built on its EVM-compatible layer. It emphasizes transparency, organic growth, and putting the community first, with no tokens sold from the dev wallet since launch.
It was fair launched, in late 2024 and since been focused on grass roots/organic style building for long term holders
The project began gaining traction with daily engagement on X, including flash giveaways, quizzes, and calls to action for community members.
Focus on organic building, with giveaways rewarding participation (e.g., $5 in $Frog for quiz winners) and collaborations like supporting Sei meme contests. The token hit new all-time highs (ATHs) against $SEI multiple times, highlighting strong holder retention.
Comprendre la tokenomics de Froggy (FROG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FROG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FROG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FROG, explorez le prix en direct du token FROG !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.