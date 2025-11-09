Prix de fsjal aujourd'hui

Le prix de fsjal (FSJAL) en direct est actuellement de $ 0.00072679, avec une variation de 20.13 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FSJAL en USD est de $ 0.00072679 par FSJAL.

fsjal se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 728,161 et une offre en circulation de 1.00B FSJAL. Au cours des dernières 24 heures, FSJAL a été échangé entre $ 0.00067399 (plus bas) et $ 0.00091704 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00172293, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00006157.

En termes de performance à court terme, FSJAL a varié de -4.25% au cours de la dernière heure et de -49.55% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour fsjal (FSJAL)

Capitalisation boursière $ 728.16K$ 728.16K $ 728.16K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 728.16K$ 728.16K $ 728.16K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

