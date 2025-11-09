Prix de FTF100 aujourd'hui

Le prix de FTF100 (FTF100) en direct est actuellement de $ 0.00007976, avec une variation de 7.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de FTF100 en USD est de $ 0.00007976 par FTF100.

FTF100 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 80,377 et une offre en circulation de 1.00B FTF100. Au cours des dernières 24 heures, FTF100 a été échangé entre $ 0.00008001 (plus bas) et $ 0.00008667 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0004498, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000497.

En termes de performance à court terme, FTF100 a varié de -1.17% au cours de la dernière heure et de -10.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour FTF100 (FTF100)

Capitalisation boursière $ 80.38K$ 80.38K $ 80.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 80.38K$ 80.38K $ 80.38K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FTF100 est de $ 80.38K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FTF100 est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 80.38K.