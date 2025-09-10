Informations sur le prix de FTMTOKEN (FTMX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01575309 $ 0.01575309 $ 0.01575309 Bas 24 h $ 0.0182699 $ 0.0182699 $ 0.0182699 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Haut 24 h $ 0.0182699$ 0.0182699 $ 0.0182699 Sommet historique $ 0.01823143$ 0.01823143 $ 0.01823143 Prix le plus bas $ 0.01575309$ 0.01575309 $ 0.01575309 Variation du prix (1 h) +1.43% Changement de prix (1J) +10.94% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de FTMTOKEN (FTMX) est de $0.01828296. Au cours des dernières 24 heures, FTMX a évolué entre un minimum de $ 0.01575309 et un maximum de $ 0.0182699, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FTMX est $ 0.01823143, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01575309.

En termes de performance à court terme, FTMX a évolué de +1.43% au cours de la dernière heure, +10.94% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour FTMTOKEN (FTMX)

Capitalisation boursière $ 4.57M$ 4.57M $ 4.57M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.88M$ 11.88M $ 11.88M Offre en circulation 250.00M 250.00M 250.00M Offre totale 650,000,000.0 650,000,000.0 650,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de FTMTOKEN est de $ 4.57M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FTMX est de 250.00M, avec une offre totale de 650000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.88M.