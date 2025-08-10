Prix de Fuel (FUELX)
Le prix de Fuel (FUELX) est actuellement de 0.00007712 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de FUELX en USD est mis à jour en temps réel.
Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de FUELX en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de FUELX.
Aujourd'hui, la variation du prix de Fuel en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Fuel en USD était de $ -0.0000072101.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Fuel en USD était de $ -0.0000286907.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Fuel en USD était de $ -0.0000509626245647807.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+2.43%
|30 jours
|$ -0.0000072101
|-9.34%
|60 jours
|$ -0.0000286907
|-37.20%
|90 jours
|$ -0.0000509626245647807
|-39.78%
Découvrez la dernière analyse de prix de Fuel : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :
+0.01%
+2.43%
+0.33%
Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :
Comprendre la tokenomics de Fuel (FUELX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FUELX !
