Informations sur le prix de Full Sail (SAIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02871165 $ 0.02871165 $ 0.02871165 Bas 24 h $ 0.02907086 $ 0.02907086 $ 0.02907086 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02871165$ 0.02871165 $ 0.02871165 Haut 24 h $ 0.02907086$ 0.02907086 $ 0.02907086 Sommet historique $ 0.02994574$ 0.02994574 $ 0.02994574 Prix le plus bas $ 0.02599668$ 0.02599668 $ 0.02599668 Variation du prix (1 h) -0.23% Changement de prix (1J) -0.58% Variation du prix (7 j) -2.16% Variation du prix (7 j) -2.16%

Le prix en temps réel de Full Sail (SAIL) est de $0.02887905. Au cours des dernières 24 heures, SAIL a évolué entre un minimum de $ 0.02871165 et un maximum de $ 0.02907086, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAIL est $ 0.02994574, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02599668.

En termes de performance à court terme, SAIL a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -0.58% sur 24 heures et de -2.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Full Sail (SAIL)

Capitalisation boursière $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.88M$ 28.88M $ 28.88M Offre en circulation 80.00M 80.00M 80.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Full Sail est de $ 2.31M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAIL est de 80.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.88M.