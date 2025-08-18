Qu'est-ce que Furo (FURO)

FURO lets you mint your memories as NFTs — turning your personal moments into something truly ownable that will provide you access to the AI assistant online. Soon, you’ll be able to try physical version of FURO, your own AI companion watching it learn, react, and grow with you in real time. Moreover, a physical companion is just around the corner! He’s about to become the next character the internet won’t stop talking about. A strong brand with a real toy that learns and grows with you, backed by a token built.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Furo (FURO) Site officiel

Prévision de prix de Furo (USD)

Combien vaudra Furo (FURO) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Furo (FURO) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Furo.

Consultez la prévision de prix de Furo maintenant !

FURO en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Furo (FURO)

Comprendre la tokenomics de Furo (FURO) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token FURO !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Furo (FURO) Combien vaut Furo (FURO) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de FURO en USD est de 0.0067995 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de FURO à USD ? $ 0.0067995 . Consultez le Le prix actuel de FURO en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Furo ? La capitalisation boursière de FURO est de $ 6.83M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de FURO ? L'offre en circulation de FURO est de 997.67M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de FURO ? FURO a atteint un prix ATH de 0.00865713 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de FURO ? FURO a vu un prix ATL de 0.00543794 USD . Quel est le volume de trading de FURO ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour FURO est de -- USD . Est-ce que FURO va augmenter cette année ? FURO pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de FURO pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Furo (FURO)