Informations sur le prix de Furucombo (COMBO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00087841 $ 0.00087841 $ 0.00087841 Bas 24 h $ 0.00090455 $ 0.00090455 $ 0.00090455 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00087841$ 0.00087841 $ 0.00087841 Haut 24 h $ 0.00090455$ 0.00090455 $ 0.00090455 Sommet historique $ 6.97$ 6.97 $ 6.97 Prix le plus bas $ 0.00076714$ 0.00076714 $ 0.00076714 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +2.32% Variation du prix (7 j) -6.53% Variation du prix (7 j) -6.53%

Le prix en temps réel de Furucombo (COMBO) est de $0.00089876. Au cours des dernières 24 heures, COMBO a évolué entre un minimum de $ 0.00087841 et un maximum de $ 0.00090455, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de COMBO est $ 6.97, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00076714.

En termes de performance à court terme, COMBO a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +2.32% sur 24 heures et de -6.53% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Furucombo (COMBO)

Capitalisation boursière $ 43.35K$ 43.35K $ 43.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 89.88K$ 89.88K $ 89.88K Offre en circulation 48.23M 48.23M 48.23M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Furucombo est de $ 43.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de COMBO est de 48.23M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 89.88K.