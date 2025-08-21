Informations sur le prix de Fusaka (FUSAKA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000172 $ 0.00000172 $ 0.00000172 Bas 24 h $ 0.00000265 $ 0.00000265 $ 0.00000265 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000172$ 0.00000172 $ 0.00000172 Haut 24 h $ 0.00000265$ 0.00000265 $ 0.00000265 Sommet historique $ 0.00000265$ 0.00000265 $ 0.00000265 Prix le plus bas $ 0.00000172$ 0.00000172 $ 0.00000172 Variation du prix (1 h) -24.13% Changement de prix (1J) -12.55% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Fusaka (FUSAKA) est de $0.00000173. Au cours des dernières 24 heures, FUSAKA a évolué entre un minimum de $ 0.00000172 et un maximum de $ 0.00000265, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FUSAKA est $ 0.00000265, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000172.

En termes de performance à court terme, FUSAKA a évolué de -24.13% au cours de la dernière heure, -12.55% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Fusaka (FUSAKA)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 701.45K$ 701.45K $ 701.45K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Fusaka est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FUSAKA est de 0.00, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 701.45K.