Qu'est-ce que FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios. 🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing. Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors. FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access. Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards. Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody. Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners. 🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry. Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits. Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain. FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

Ressource de FUSIO (FUSIO) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de FUSIO (FUSIO)

