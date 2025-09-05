Prix de FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU)
+3.21%
+14.14%
--
--
Le prix en temps réel de FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) est de $0.00015177. Au cours des dernières 24 heures, $FUUU a évolué entre un minimum de $ 0.00009972 et un maximum de $ 0.00027485, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de $FUUU est $ 0.00028517, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009972.
En termes de performance à court terme, $FUUU a évolué de +3.21% au cours de la dernière heure, +14.14% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de FUUUUUUUUUUUUUU est de $ 151.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de $FUUU est de 998.06M, avec une offre totale de 998058788.043154. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 151.47K.
Aujourd'hui, la variation du prix de FUUUUUUUUUUUUUU en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de FUUUUUUUUUUUUUU en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de FUUUUUUUUUUUUUU en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de FUUUUUUUUUUUUUU en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+14.14%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project. The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context. Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token. The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest. From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms. Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour FUUUUUUUUUUUUUU.
Consultez la prévision de prix de FUUUUUUUUUUUUUU maintenant !
Comprendre la tokenomics de FUUUUUUUUUUUUUU ($FUUU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token $FUUU !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|09-04 17:54:00
|Mises à jour de l'industrie
Classement des flux entrants/sortants de capitaux au comptant sur 24h : Sortie nette de 32,2 millions $ pour WLFI, entrée nette de 16,78 millions $ pour XRP
|09-04 13:57:00
|Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des entrées nettes de 300,5 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum spot ont connu des sorties nettes de 38,2 millions de dollars
|09-04 10:38:00
|Mises à jour de l'industrie
Les réserves des plateformes d'échange ETH atteignent leur plus bas niveau en 3 ans, avec des retraits accélérés au cours des 3 derniers mois
|09-03 18:16:00
|Données on-chain
Les Volumes de Trading des CEX et DEX de Crypto en Août Atteignent Leurs Plus Hauts Niveaux Depuis Janvier
|09-03 13:43:00
|Mises à jour de l'industrie
Le taux SOL/ETH augmente à 0,04845, Variation (%) en 24h 5,25%
|09-03 08:42:00
|Mises à jour de l'industrie
La tendance des débit d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 10 600 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.