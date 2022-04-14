Tokenomics de Fyde (FYDE)
Informations sur Fyde (FYDE)
Fyde bridges AI x DeFi by bringing the Liquid Vault archetype to Ethereum. Fyde helps users consistently lock in gains, earn yield, and stay liquid. Liquid Vaults accept a variety of tokens which are automatically distributed across a diverse range of tokens and rising narratives. Gains from winners are locked in, and losses from losers are reduced. Through its AI models, Fyde helps protect against rugpulls and severe downside events, enabling users to grow crypto holdings faster with less volatility.
Fyde’s Liquid Vault allows users to deposit one of dozens of tokens and capture the market over time. Fyde’s Vault runs on crypto’s fastest simulation engine “RACE-RS”, which was designed and built internally by the Fyde team. Fyde is launching RACE-RS as an additional product to help projects conduct agent based simulations, stress tests, liquidity provisioning, and more.
Tokenomics et analyse de prix de Fyde (FYDE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Fyde (FYDE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Fyde (FYDE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Fyde (FYDE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens FYDE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens FYDE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de FYDE, explorez le prix en direct du token FYDE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.