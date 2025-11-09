Prix de Gaib AI Dollar Alpha USDC aujourd'hui

Le prix de Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) en direct est actuellement de $ 0.999346, avec une variation de 0.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de AIDAUSDC en USD est de $ 0.999346 par AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 114,697,834 et une offre en circulation de 114.77M AIDAUSDC. Au cours des dernières 24 heures, AIDAUSDC a été échangé entre $ 0.994683 (plus bas) et $ 1.003 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.13, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.926229.

En termes de performance à court terme, AIDAUSDC a varié de +0.01% au cours de la dernière heure et de +1.26% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC)

Capitalisation boursière $ 114.70M$ 114.70M $ 114.70M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 114.70M$ 114.70M $ 114.70M Offre en circulation 114.77M 114.77M 114.77M Offre totale 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

La capitalisation boursière actuelle de Gaib AI Dollar Alpha USDC est de $ 114.70M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de AIDAUSDC est de 114.77M, avec une offre totale de 114772921.187424. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 114.70M.