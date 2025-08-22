Qu'est-ce que Game7 (G7)

Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement. The ecosystem is built on several key components: - Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities. - HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience. - World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies. - G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem. Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.

Ressource de Game7 (G7) Livre blanc Site officiel

G7 en devises locales

Tokenomics de Game7 (G7)

Comprendre la tokenomics de Game7 (G7) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token G7 !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Game7 (G7) Combien vaut Game7 (G7) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de G7 en USD est de 0.00124835 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de G7 à USD ? $ 0.00124835 . Consultez le Le prix actuel de G7 en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Game7 ? La capitalisation boursière de G7 est de $ 2.82M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de G7 ? L'offre en circulation de G7 est de 2.26B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de G7 ? G7 a atteint un prix ATH de 0.02317852 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de G7 ? G7 a vu un prix ATL de 0.00122439 USD . Quel est le volume de trading de G7 ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour G7 est de -- USD . Est-ce que G7 va augmenter cette année ? G7 pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de G7 pour une analyse plus approfondie.

