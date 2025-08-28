Informations sur le prix de Gate Wrapped BTC (GTBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 110,774 $ 110,774 $ 110,774 Bas 24 h $ 112,402 $ 112,402 $ 112,402 Haut 24 h Bas 24 h $ 110,774$ 110,774 $ 110,774 Haut 24 h $ 112,402$ 112,402 $ 112,402 Sommet historique $ 116,020$ 116,020 $ 116,020 Prix le plus bas $ 108,744$ 108,744 $ 108,744 Variation du prix (1 h) +0.14% Changement de prix (1J) +0.30% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Gate Wrapped BTC (GTBTC) est de $112,045. Au cours des dernières 24 heures, GTBTC a évolué entre un minimum de $ 110,774 et un maximum de $ 112,402, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GTBTC est $ 116,020, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 108,744.

En termes de performance à court terme, GTBTC a évolué de +0.14% au cours de la dernière heure, +0.30% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gate Wrapped BTC (GTBTC)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.23T$ 2.23T $ 2.23T Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 19,900,000.0 19,900,000.0 19,900,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Gate Wrapped BTC est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GTBTC est de 0.00, avec une offre totale de 19900000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.23T.