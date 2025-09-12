Informations sur le prix de GATEWAY TO MARS (MARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00000222$ 0.00000222 $ 0.00000222 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0.00% Variation du prix (7 j) 0.00%

Le prix en temps réel de GATEWAY TO MARS (MARS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MARS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARS est $ 0.00000222, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, MARS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GATEWAY TO MARS (MARS)

Capitalisation boursière $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 33.75K$ 33.75K $ 33.75K Offre en circulation 689.50B 689.50B 689.50B Offre totale 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

La capitalisation boursière actuelle de GATEWAY TO MARS est de $ 33.75K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARS est de 689.50B, avec une offre totale de 689499618330.3379. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 33.75K.