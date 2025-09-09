Informations sur le prix de Geez PNutz (PNUTZ) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.433695 $ 0.433695 $ 0.433695 Bas 24 h $ 0.545477 $ 0.545477 $ 0.545477 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.433695$ 0.433695 $ 0.433695 Haut 24 h $ 0.545477$ 0.545477 $ 0.545477 Sommet historique $ 0.571582$ 0.571582 $ 0.571582 Prix le plus bas $ 0.433695$ 0.433695 $ 0.433695 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) -0.64% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Geez PNutz (PNUTZ) est de $0.509754. Au cours des dernières 24 heures, PNUTZ a évolué entre un minimum de $ 0.433695 et un maximum de $ 0.545477, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PNUTZ est $ 0.571582, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.433695.

En termes de performance à court terme, PNUTZ a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, -0.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Geez PNutz (PNUTZ)

Capitalisation boursière $ 185.98K$ 185.98K $ 185.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 185.98K$ 185.98K $ 185.98K Offre en circulation 364.00K 364.00K 364.00K Offre totale 364,000.0 364,000.0 364,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Geez PNutz est de $ 185.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PNUTZ est de 364.00K, avec une offre totale de 364000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 185.98K.