Informations sur le prix de Gen Z Quant (QUANT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00059487 $ 0.00059487 $ 0.00059487 Bas 24 h $ 0.00063885 $ 0.00063885 $ 0.00063885 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00059487$ 0.00059487 $ 0.00059487 Haut 24 h $ 0.00063885$ 0.00063885 $ 0.00063885 Sommet historique $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 Prix le plus bas $ 0.00057632$ 0.00057632 $ 0.00057632 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) -3.92% Variation du prix (7 j) -12.37% Variation du prix (7 j) -12.37%

Le prix en temps réel de Gen Z Quant (QUANT) est de $0.00060796. Au cours des dernières 24 heures, QUANT a évolué entre un minimum de $ 0.00059487 et un maximum de $ 0.00063885, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QUANT est $ 0.06486, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00057632.

En termes de performance à court terme, QUANT a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, -3.92% sur 24 heures et de -12.37% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Gen Z Quant (QUANT)

Capitalisation boursière $ 606.92K$ 606.92K $ 606.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 606.92K$ 606.92K $ 606.92K Offre en circulation 999.83M 999.83M 999.83M Offre totale 999,832,615.61445 999,832,615.61445 999,832,615.61445

La capitalisation boursière actuelle de Gen Z Quant est de $ 606.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QUANT est de 999.83M, avec une offre totale de 999832615.61445. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 606.92K.