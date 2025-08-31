Prix de General Impressions (GEN)
+0.51%
+0.59%
-30.58%
-30.58%
Le prix en temps réel de General Impressions (GEN) est de $0.04117233. Au cours des dernières 24 heures, GEN a évolué entre un minimum de $ 0.04017253 et un maximum de $ 0.04281868, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GEN est $ 0.060835, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02437593.
En termes de performance à court terme, GEN a évolué de +0.51% au cours de la dernière heure, +0.59% sur 24 heures et de -30.58% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de General Impressions est de $ 41.37M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GEN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 41.37M.
Aujourd'hui, la variation du prix de General Impressions en USD était de $ +0.00024263.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de General Impressions en USD était de $ +0.0143073105.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de General Impressions en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de General Impressions en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00024263
|+0.59%
|30 jours
|$ +0.0143073105
|+34.75%
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
General Impressions (GI) is a decentralized execution framework designed to support the emergence of Agentic AI—systems composed of autonomous software agents that can persist over time, coordinate with other agents, and adapt their behavior as they learn. Unlike traditional AI tools such as Manus, which executes discrete tasks without memory, or n8n, which automates workflows through static rule-based logic, GI provides a fully programmable runtime for long-lived, composable, and self-evolving agents. It does this through Glint, an open-source engine written in Rust, where agents are not stateless scripts but autonomous processes capable of maintaining state onchain, coordinating with other agents via native protocols, and dynamically updating their logic mid-execution. This enables a new kind of software behavior: not one-off responses, but ongoing loops of perception, memory, reasoning, and action—functionally similar to operating systems for agents. Rust plays a central role in GI’s design. The language’s memory safety guarantees, concurrency model, and strict lifecycle control provide the stability and performance necessary for running agents over long time horizons. GI’s architecture embraces modularity at its core: agent logic is structured as a graph, where nodes represent functional modules and edges encode control and data flows. These modules are designed to be reused and recombined, allowing developers to build complex systems from simple, interoperable components. This makes GI fundamentally different from orchestration frameworks like LangChain or AutoGen, which focus on chaining prompts or managing tools, but lack persistence, runtime coordination, or any notion of lifecycle-aware agents. What distinguishes GI is its ability to solve the “agentic trilemma”—the challenge of building agents that are at once flexible, general-purpose, and reusable. In legacy systems, agents either reset between runs (as with Manus), or rely on external, human-managed logic (as with n8n). In GI, agents can learn and change, coordinate natively, and persist their knowledge across context switches. These capabilities are not theoretical; GI has validated them in production through its Telegram Swarm, a network of agents operating across over 330,000 Telegram groups. These agents continuously scan messages, classify sentiment, track influencer dynamics, and autonomously take actions such as posting or triggering downstream systems—demonstrating the scalability and effectiveness of GI’s runtime. More broadly, GI addresses a critical missing layer in the AI and crypto ecosystem. While many current projects focus on agent frontends, tooling layers, or token marketplaces, GI focuses on execution—the substrate on which all agent behavior runs. Just as Ethereum became the default environment for decentralized applications by solving composable, trustless execution for contracts, GI aspires to be the default runtime for autonomous agents. It is designed for a world in which software agents will increasingly operate without constant human supervision—researching, trading, moderating, governing, and negotiating in dynamic environments. In that world, the ability to persist, coordinate, and evolve will no longer be optional; it will be foundational. GI is building the infrastructure for that world.
MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !
Combien vaudra General Impressions (GEN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs General Impressions (GEN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour General Impressions.
Consultez la prévision de prix de General Impressions maintenant !
Comprendre la tokenomics de General Impressions (GEN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GEN !
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|08-30 21:35:00
|Mises à jour de l'industrie
La tendance des retraits d'Ethereum se poursuit, avec un transfert net sortant de 134 900 ETH des CEXs au cours des dernières 24 heures
|08-30 12:37:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies chute à 39, le marché entre rapidement dans un état de "peur"
|08-30 12:15:00
|Mises à jour de l'industrie
Le marché des Crypto connaît un déclin généralisé, BIGTIME, LPT chutent de plus de 15%
|08-29 12:21:36
|Mises à jour de l'industrie
Indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies temporairement à 50, le marché reste dans un état "neutre"
|08-29 11:32:51
|Mises à jour de l'industrie
PYTH augmente de plus de 100 % en 24 heures, possiblement en raison de la mise à niveau de "l'infrastructure de données économiques américaines"
|08-28 18:39:00
|Mises à jour de l'industrie
SOL franchit les 215 $, atteignant un nouveau sommet de 206 jours, avec les taux de change SOL/BTC et SOL/ETH qui continuent de se renforcer
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.