Prix de Genesis Arena aujourd'hui

Le prix de Genesis Arena (GENESIS) en direct est actuellement de $ 0.00000808, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GENESIS en USD est de $ 0.00000808 par GENESIS.

Genesis Arena se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,077.14 et une offre en circulation de 1.00B GENESIS. Au cours des dernières 24 heures, GENESIS a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00025849, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000067.

En termes de performance à court terme, GENESIS a varié de -- au cours de la dernière heure et de +0.16% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Genesis Arena (GENESIS)

Capitalisation boursière $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.08K$ 8.08K $ 8.08K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Genesis Arena est de $ 8.08K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GENESIS est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.08K.