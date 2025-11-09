Prix de Genopets aujourd'hui

Le prix de Genopets (GENE) en direct est actuellement de $ 0.00679586, avec une variation de 1.03 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GENE en USD est de $ 0.00679586 par GENE.

Genopets se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 582,191 et une offre en circulation de 85.60M GENE. Au cours des dernières 24 heures, GENE a été échangé entre $ 0.0066919 (plus bas) et $ 0.00691556 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 37.83, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00512048.

En termes de performance à court terme, GENE a varié de -0.86% au cours de la dernière heure et de +1.71% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Genopets (GENE)

Capitalisation boursière $ 582.19K$ 582.19K $ 582.19K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 680.10K$ 680.10K $ 680.10K Offre en circulation 85.60M 85.60M 85.60M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Genopets est de $ 582.19K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GENE est de 85.60M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 680.10K.