Informations sur le prix de Get Rich or Die Trying (GRODT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00512545 $ 0.00512545 $ 0.00512545 Bas 24 h $ 0.00563666 $ 0.00563666 $ 0.00563666 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00512545$ 0.00512545 $ 0.00512545 Haut 24 h $ 0.00563666$ 0.00563666 $ 0.00563666 Sommet historique $ 0.00563666$ 0.00563666 $ 0.00563666 Prix le plus bas $ 0.00512545$ 0.00512545 $ 0.00512545 Variation du prix (1 h) +1.24% Changement de prix (1J) +3.73% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Get Rich or Die Trying (GRODT) est de $0.0054186. Au cours des dernières 24 heures, GRODT a évolué entre un minimum de $ 0.00512545 et un maximum de $ 0.00563666, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GRODT est $ 0.00563666, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00512545.

En termes de performance à court terme, GRODT a évolué de +1.24% au cours de la dernière heure, +3.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Get Rich or Die Trying (GRODT)

Capitalisation boursière $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.41M$ 5.41M $ 5.41M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

La capitalisation boursière actuelle de Get Rich or Die Trying est de $ 5.41M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GRODT est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999998.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.41M.