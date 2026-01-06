Qu'est-ce que GHOAD ?

GHOAD est une pièce de memecoin générée par l'intelligence artificielle sur le réseau Kaspa, qui mêle des éléments de fantôme et de crapaud. Elle a été lancée de manière équitable, garantissant un accès égal aux jetons tant à la communauté qu'à l'équipe. Utilisant la technologie blockDAG de Kaspa et nommée d'après le protocole GhostDAG, GHOAD a été déployée comme le premier crapaud OG sur Kaspa le 30 juin 2024. Le projet met l'accent sur la communauté, la créativité et l'innovation axée sur l'intelligence artificielle, visant à redéfinir les possibilités sur le réseau Kaspa.

Sur quel réseau blockchain fonctionne GHOAD ?

GHOAD opère sur le réseau --, qui définit la manière dont les transactions sont traitées, la vitesse des confirmations et la sécurité globale. Ce réseau détermine également la compatibilité avec les portefeuilles, les dApps et les standards des contrats intelligents.

Quel est le prix actuel de GHOAD ?

Le token est coté à $0.00001983, marquant une variation de prix de -3.18 % au cours des dernières 24 heures. Les mises à jour des prix sont agrégées en temps réel à partir des principales bourses mondiales.

À quelle catégorie appartient GHOAD ?

GHOAD relève de la catégorie Meme,AI Meme,Kaspa Ecosystem. Cette classification aide les investisseurs à comparer GHOAD avec des actifs similaires du même secteur, tels que les tokens DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 ou AI.

Quelle est la capitalisation boursière de GHOAD ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $79340, ce qui place l'actif au rang n°7563. La capitalisation boursière offre une mesure globale de la taille, de l'adoption et de la confiance des investisseurs.

Quelle est l'offre actuelle en circulation de GHOAD ?

Il y a 4000000000.0 tokens en circulation sur le marché. Cette quantité influence directement l'équilibre offre-demande, la découverte des prix et les attentes en matière d'inflation.

À quel point le trading de GHOAD est-il actif aujourd'hui ?

Au cours de la dernière journée, GHOAD a généré un volume d'échanges de $--. Un volume élevé indique souvent un intérêt accru du marché ou des réactions aux nouvelles récentes.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il aux plus hauts et aux plus bas récents ?

Dans les dernières 24 heures, GHOAD a fluctué entre $0.00001863 et $0.000022, offrant ainsi aux traders un aperçu de la volatilité à court terme et des zones potentielles de cassure.