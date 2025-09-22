Informations sur le prix de GIFT (GIFT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.118521 $ 0.118521 $ 0.118521 Bas 24 h $ 0.118548 $ 0.118548 $ 0.118548 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.118521$ 0.118521 $ 0.118521 Haut 24 h $ 0.118548$ 0.118548 $ 0.118548 Sommet historique $ 0.118548$ 0.118548 $ 0.118548 Prix le plus bas $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) +0.00% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de GIFT (GIFT) est de $0.118539. Au cours des dernières 24 heures, GIFT a évolué entre un minimum de $ 0.118521 et un maximum de $ 0.118548, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GIFT est $ 0.118548, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.118325.

En termes de performance à court terme, GIFT a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, +0.00% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour GIFT (GIFT)

Capitalisation boursière $ 372.23K$ 372.23K $ 372.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 372.23K$ 372.23K $ 372.23K Offre en circulation 3.14M 3.14M 3.14M Offre totale 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

La capitalisation boursière actuelle de GIFT est de $ 372.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GIFT est de 3.14M, avec une offre totale de 3140135.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 372.23K.