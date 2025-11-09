Prix de Gifts Strategy aujourd'hui

Le prix de Gifts Strategy (GIFTSTR) en direct est actuellement de $ 0.0035985, avec une variation de 10.76 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de GIFTSTR en USD est de $ 0.0035985 par GIFTSTR.

Gifts Strategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 331,331 et une offre en circulation de 92.07M GIFTSTR. Au cours des dernières 24 heures, GIFTSTR a été échangé entre $ 0.00359171 (plus bas) et $ 0.0040862 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00692033, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, GIFTSTR a varié de -1.04% au cours de la dernière heure et de +21.11% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Gifts Strategy (GIFTSTR)

Capitalisation boursière $ 331.33K$ 331.33K $ 331.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 347.67K$ 347.67K $ 347.67K Offre en circulation 92.07M 92.07M 92.07M Offre totale 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

